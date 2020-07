Feltri e le accuse ai «meridionali inferiori», l'Agcom diffida Mediaset e Rete 4

L'Agcom diffida Mediaset per il caso Feltri. Dopo le accuse ai «meridionali inferiori» di Vittorio Feltri - fresco di dimissioni dall'Ordine dei giornalisti - nel corso della trasmissione Fuori dal coro condotta da Mario Giordano, l'authority per le comunicazioni ha accolto il ricorso presentato dell’avvocato Francesco Barra Caracciolo per conto del senatore Sandro Ruotolo e dello scrittore Maurizio de Giovanni ritenendo di «non potere accogliere le giustificazioni fornite dalla società Rti» in quanto le espressioni utilizzate da Feltri sono «suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio, il pregiudizio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone … con riferimento a caratteristiche di gruppo, di provenienza territoriale» e sono pertanto «lesive della personalità umana».



Alla luce di tutto questo, l'Agcom ha diffidato Rti «a non reiterare la condotta illecita» minacciando sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza all’ordine impartito.