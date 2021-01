Le catacombe di San Gennaro si aggiudicano il titolo di Best onsite experience ai Remarkable Venue Awards

Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb, ha annunciato i 7 vincitori mondiali della competizione Remarkable Venue Awards: Global Winners.

I migliori musei e attrazioni di Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, e Stati Uniti, rivelati il mese scorso duranti la cerimonia dei Remarkable Venue Awards, si sono sfidati in un testa a testa per competere nella prima votazione mondiale basata sulla scelta dei consumatori: l’Italia è protagonista assoluta dell’edizione del 2020 del premio, dove si è aggiudicata ben 4 titoli dei 7 assegnati, basandosi su quasi 7 mila voti espressi da parte dei consumatori di tutto il mondo in quest’ultimo mese.

“Ci scoppia il cuore dalla gioia! Questo riconoscimento conferma ancora una volta l’importanza del legame che un sito culturale riesce a creare con il territorio circostante e con la città da cui trae le sue origini - commentato Vincenzo Porzio, Responsabile Comunicazione e Marketing, Cooperativa La Paranza - Catacombe di Napoli - Napoli e il Rione Sanità, straordinario e antichissimo quartiere in cui si trovano le Catacombe di Napoli, riconoscono in questa esperienza una grande opportunità di sviluppo per l’intera comunità e un senso profondo di riscatto. È un premio particolarmente significativo soprattutto perché espressione dell'opinione positiva del pubblico che ha riconosciuto nell'esperienza alle Catacombe di San Gennaro passione, professionalità ed emozione”.

Questi gli altri musei e attrazioni in lizza: Irish Whiskey Museum (Regno Unito e Irlanda); Titanic Museum Attraction (Stati Uniti); Albaola, the Sea Factory of the Basques (Spagna); Ripley’s Believe it Or Not (Paesi Bassi); Dalí Paris (Francia)

