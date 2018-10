Meta, si inaugura domenica la Biblioteca Gastronomica «Angie Cafiero»

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:33

META – Domenica, alle ore 18.30, verrà inaugurata la Biblioteca Gastronomica «Angie Cafiero». L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale «Sfumature in equilibrio», col supporto dell’amministrazione comunale, dedicata alla blogger e giornalista metese prematuramente scomparsa nello scorso mese di maggio, punto di riferimento per gli operatori culturali di Sorrento e dintorni. La Biblioteca ospitata nei locali della ex sede comunale di via Tommaso Astarita, propone uno spazio in cui troveranno posto migliaia di libri. Primi fra tutti quelli appartenuti a Angie Cafiero e da lei donati alla nipote Luisa Gargiulo proprio con l'auspicio di farne il nucleo fondamentale di una biblioteca aperta al pubblico e sede di iniziative culturali. Si tratta di volumi incentrati prevalentemente sulle tradizioni gastronomiche locali, regionali e nazionali, ma non mancano pagine dedicate alla cucina internazionale e perciò scritte in lingua originale. Altri libri, invece, sono stati messi a disposizione da scrittori, intellettuali e amici che hanno conosciuto Angie apprezzandone il generoso impegno culturale. «In un paio di giorni ci sono stati donati circa 50 volumi - spiega Antonio Fienga, presidente dell'associazione Sfumature in equilibrio - ma il nostro è un work in progress, aperto a tutti coloro che intendano sostenere questa iniziativa culturale nel nome di una donna che tanto ha dato e tanto manca a Meta e alla penisola sorrentina». Nello spazio di circa 25 metri quadrati in quella che fino a pochi mesi fa è stata la sede provvisoria del Municipio, infatti, c'è posto per circa 2500 volumi che saranno consultabili nei giorni e negli orari che l'associazione Sfumature in equilibrio si appresta a definire insieme all'amministrazione del sindaco Tito. Non ci sarà spazio, comunque, solo per ricettari e libri di gastronomia: sugli scaffali si potranno trovare anche volumi di storia, filosofia e i grandi classici della letteratura.