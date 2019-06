Lo scrittore Salman Rushdie sbarca a Napoli: venerdì al Madre per Le Conversazioni

Lunedì 17 Giugno 2019, 21:03

Venerdì 21 giugno, alle 19, sarà il grande scrittore indiano Salman Rushdie ad inaugurare il debutto de Le Conversazioni, a Napoli, sul terrazzo del Madre, il museo d’arte contemporanea della Regione Campania, e la nuova partnership con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. L’autore, intervistato da Antonio Monda, converserà sul “Pregiudizio", il tema 2019 del festival, e attraverso film, libri, luoghi, personaggi storici e musiche, da lui scelti, si racconterà al pubblico presente.Arriva dunque a Napoli la 14esima edizione de Le Conversazioni, il festival di letteratura internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, con l’apertura degli incontri a Roma, proseguendo con il debutto del Madre a Napoli e con il consueto appuntamento a Capri.“Pregiudizio” è il tema 2019, su cui gli ospiti sono invitati a conversare e a confrontarsi, intervistati da Antonio Monda.Il 18 e 19 giugno a Roma, presso il nuovo spazio di Palazzo Merulana (via Merulana, 121) saranno due gli incontri con personalità italiane del mondo dell’arte, del teatro e della letteratura: Susanna Tamaro e Annalena Benini (18 giugno ore 19.00) e Francesco Vezzoli in conversazione con Piera Degli Esposti (19 giugno ore 19.00).Poi dopo l’incontro napoletano del 21 giugno, sul terrazzo del Madre, con Salman Rushdie, il Festival sbarcherà a Capri nei due week end del 28, 29 e 30 giugno e 5, 6 e 7 luglio. Appuntamento, anche quest'anno, al tramonto nella suggestiva cornice di Piazzetta Tragara, alle ore 19.00, con gli ospiti 2019 di questa sempre molto attesa tappa del festival: Marisa Silver, Ta-Nehisi Coates, Amitav Ghosh, Andrew Sean Greer, Leslie Jamison, Howard Jacobson si alterneranno nelle conversazioni con Antonio Monda e nei reading su “Pregiudizio”, fil rouge di questa quattordicesima edizione.In occasione degli appuntamenti di Capri, sarà pubblicata e distribuita al pubblico l’antologia dei testi inediti degli scrittori sul tema di quest’anno Pregiudizio che saranno letti dagli autori stessi in apertura di ogni appuntamento.