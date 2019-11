Sorrento, le Giornate del Cinema, premi a campioni d’incasso e talenti emergenti

Saranno assegnati mercoledì 4 dicembre, nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, i Biglietti d’oro ANEC ai campioni d’incasso del 2019. La premiazione, condotta da Gioia Marzocchi, avrà luogo durante le Giornate Professionali di Cinema, organizzate dall’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la collaborazione dell’ANICA e il sostegno del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento.

I Biglietti d’oro sono assegnati: alle prime tre Società di distribuzione per numero di spettatori in assoluto (il periodo di riferimento va da dicembre 2018 a novembre 2019); ai tre film campioni d’incasso; alle prime tre produzioni italiane, che vedranno assegnare inoltre le Chiavi d’oro del successo al regista, agli sceneggiatori e ai protagonisti dei film.



Proprio la classifica dei film di maggior successo registra il clamoroso sorpasso di Joker (Warner Bros) che, con oltre 3,9 milioni di spettatori, guadagna il terzo posto scavalcando Bohemian Rhapsody, il successo stellare targato 20th Century Fox uscito a fine novembre 2018. Saldamente al comando della classifica, con 5,6 milioni di spettatori, Il Re Leone della Walt Disney, che si è assicurata anche il secondo posto (salvo sorprese sul filo di lana) con Avengers: Endgame, che ha totalizzato oltre 4 milioni di spettatori.

Le distribuzioni dell’anno sono: Walt Disney Italia, Warner Bros Italia, 20th Century Fox Italia (che chiude in bellezza l’ultima annata prima della fusione con la Disney). I film italiani dell’anno e i Premi ANEC ai talenti emergenti saranno annunciati nei prossimi giorni. “Sarà un’edizione unica per le Giornate Professionali di Cinema”, annuncia Giorgio Ferrero, delegato della Presidenza ANEC. “Tra le tante novità, la tecnologia all’avanguardia sia nella sala di proiezione, grazie ai ledwall e agli impianti forniti da Cinemeccanica e da Pino Chiodo Cinema Engineering, che nel Centro Congressi e nell’area del Trade Show Magis, grazie ai monitor digitali da 75” forniti da Multivision, che sostituiranno completamente i tradizionali allestimenti cartacei”.

“L’annata 2019”, aggiunge il Presidente ANEC Mario Lorini, “in attesa dei dati definitivi resterà negli annali come quella della grande ripresa del mercato, cui hanno contribuito grandi film per ogni tipo di pubblico e la campagna Moviement, che ha visto tutta l’industria del cinema, al fianco del Ministero beni e attività culturali, lavorare assieme per arricchire l’offerta di cinema tutto l’anno, inclusi i mesi estivi. Proprio a Sorrento saranno presentati dalla società GFK i risultati dell’indagine sul pubblico con riferimento all’attività estiva e alla promozione in sala, che proseguirà anche nel 2020”. © RIPRODUZIONE RISERVATA