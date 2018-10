Brikmania: a Napoli la mostra di Lego più grande del mondo

Domenica 14 Ottobre 2018, 19:24

2500 ingressi nel primo weekend di Brikmania, la più grande mostra dedicata ai Lego giunta finalmente a Napoli. Tanto entusiasmo per gli appassionati dei mattoncini colorati accorsi per visitare l'originale esposizione. Tra le attrazioni più apprezzate quelle relative all’epica saga di Star Wars. Nelle sale di palazzo Fondi prendono nuovamente vita le battaglie intergalattiche tra l’impero e i cavalieri Jedi con foreste, città, navicelle spaziali e tutti i personaggi di una delle serie più famose al mondo. Ma non solo Star Wars, in esposizione anche modellini «motorsport», monumenti, vascelli di pirati e un ritratto di Totò realizzato interamente in mattoncini Lego che sarà donato alla città al termine della mostra.