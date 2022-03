Le infiltrazioni criminali nel moderno sistema economico, convegno al Pan di Napoli

“Le infiltrazioni criminali nel moderno sistema economico” è il titolo del convegno che si tiene sabato 5 marzo alle 10 al Pan, in via dei Mille 60. Organizzato dal Rotary Napoli Posillipo in sinergia con l’Ordine degli Avvocati di Napoli, il convegno vuole essere, nell’intenzione della presidente, Ada Quirino, «un’occasione di formazione e di riflessione su un tema davvero pressante nel momento più delicato della post pandemia, quello in cui si deve decidere la destinazione e l’uso delle risorse offerte dal Pnrr».

Di alto profilo tutti i relatori, che intervengono dopo i saluti istituzionali di Ada Quirino e di Antonio Tafuri, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: l’europarlamentare Franco Roberti; il magistrato Federico Cafiero de Raho, già procuratore mazionale antimafia; Domenico Ciruzzi, già vicepresidente dell’Unine Camere penali; il notaio Roberto Altiero; il giurista Roberto Miccù, Ordinario all’Università “La Sapienza”; la coordinatrice del comitato scientifico della Fondazione Po.Lis, Enrica Amaturo e Umberto Scarano, presidente fondazione antiusura San Giuseppe Moscati. Conclude Graziella Ausiello e modera Maria Paola Sabatino, entrambe avvocate nonché socie del Club Rotary che ha organizzato l’evento. Le letture sono di Antonella Stefanucci. Durante il convegno sarà ufficializzato il sostegno al Premio Amato Lamberti da parte del Rotary Posillipo, che finanzierà una delle tre borse di studio che ogni anno vengono assegnate a tre a studiosi la cui tesi di Laurea magistrale e di Dottorato affronti i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze.