La Pino Daniele Opera sbarca in tv con Paola Saluzzi

Martedì 11 maggio 2021 alle ore 14:00 su TV2000 (canale 28 del digitale terreste), la trasmissione “L’ora solare” condotta dalla giornalista e presentatrice Paola Saluzzi dedicherà uno “speciale” a Pino Daniele. In questo spazio si parlerà anche del progetto musicale intitolato “Pino Daniele Opera” ideato e realizzato dal M° Paolo Raffone, amico e storico arrangiatore di tantissimi brani di Pino Daniele.e dal cantante interprete Michele Simonelli, un tributo alla grande arte di Pino.

In studio, affianco alla Saluzzi, il cantante Michele Simonelli, mentre in collegamento streaming da Napoli il M° Paolo Raffone,

Nel corso della trasmissione interverranno con un video messaggio alcuni dei musicisti storici di Pino: Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato e Roberto Giangrande, raccontando aneddoti e ricordi personali.

Saranno trasmessi anche alcuni video clip dei brani tratti dal cd “Pino Daniele Opera” tra cui: “Che Ore Sò”, “Anna Verrà” e "Qualcosa Arriverà”.

Pino Daniele Opera, è un progetto sia discografico che live, che propone in chiave cameristica 13 brani di Pino Daniele arrangiati dal M° Paolo Raffone.

L'intero progetto vede protagonista la voce splendida, profonda e penetrante del giovane musicista e cantante Michele Simonelli.

Ad accompagnarlo alcuni dei musicisti storici che hanno collaborato con il “nero a metà”: Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Roberto Giangrande, Valentina Crimaldi, Donatella Brighel e alcuni giovani musicisti napoletani di grande talento, un’orchestra di 12 elementi, diretti straordinariamente dal maestro Paolo Raffone.

L’idea di questo progetto nasce da una storia di profonda amicizia che legava Pino Daniele e Paolo Raffone, ma soprattutto dalla loro collaborazione che prende le mosse dalla formazione musicale di Pino fino alla pubblicazione dei primi dischi che lo portarono all’attenzione del pubblico e poi al grande successo nazionale e internazionale. Alcuni di quei brani, era il 1985, arrangiati da Raffone e Pino con un’orchestrazione classica [tecnicamente “da camera”], furono sperimentati in un tour nei maggiori teatri italiani in cui Pino era accompagnato da una vera orchestra con archi e fiati.

Pino Daniele Opera con Raffone e Simonelli saranno ospiti, nelle prossime settimane, a RAI RADIO LIVE, nel nuovo programma radiofonico "IT'S NOW OR NEVER", condotto da Gino Aveta, (autore di diversi programmi televisivi per la Rai),.

Il loro video dell’interpretazione in chiave cameristica del brano di Pino Daniele "Maggio Se ne Va", verrà trasmesso nei prossimi giorni in streaming sul sito del Teatro Trianon nel programma "SCETATE" ideato da Marisa Laurito e Gino Aveta.

Il progetto della P.D.O è curato dal management di Adriano Fabi, manager storico di Renzo Arbore.