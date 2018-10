Scuderie Ferrari e Vespaclub: in centinaia per il raduno di auto e moto d’epoca

Domenica 28 Ottobre 2018, 14:54

TORRE DEL GRECO - Raduno di auto e moto d’epoca: in centinaia per ammirare modelli provenienti da tutto il mondo, in passerella Scuderia Ferrari Club. Stamattina in via Ponte della Gatta trionfano i motori e le carrozzerie d’autore con il VI Raduno Auto e Moto d’Epoca, organizzato dall’associazione «500 e non solo», referenti Giuseppe Aurilia e Vincenzo Panariello.L’organizzazione ha sfidato il maltempo e, nonostante la minaccia di pioggia, stamattina alle 8 è partita la sfilata con decine di modelli di Vespa, Fiat 500, Spider, Alfa Romeo e così via. Presente alla manifestazione anche Francesco Nappo delle Scuderie Ferrari. «Lo scopo principale della manifestazione - così Giuseppe Aurilia- è l'incontro di appassionati per scambi di idee: dalle cure per garantire la conservazione dell’originalità ad applicazioni di sistemi racing. Cerchiamo di creare un clima per coinvolgere tutti, da i più piccoli ai nonnini.In questa edizione il gruppo Vespaclub di Giovanni De Luca, la Scuderia Ferrari di Francesco Nappo, ed altri gruppi provenienti da varie parti del territorio». Circa un centinaio di modelli in esposizione: tra i must Topolino, Fiat 110, Citroën Pallas del 1955 è una Mg inglese, targa d’oro e costruzione limitata: ne esistono solo 40 esemplari. Prevista animazione per bambini e merenda per partecipanti: la manifestazione si è conclusa alle 13.