È boom di presenza per le Vibrazioni nel centro storico di Teggiano. Oltre tremila persone sono accorse bel paese museo del Vallo di Diano per l'evento organizzato da Teggiano Jazz. Le Vibrazioni in due ore di spettacolo hanno coinvolto gli spettatori arrivati da tutta la provincia di Salerno. L'organizzazione è stata ottimale e questa sera è previsto il secondo evento di Teggiano jazz con l'esibizione de I Settembre in piazza San Cono.