La Nuova Orchestra Scarlatti in Cina inaugura il Grand Theatre di Foshan

Venerdì 28 Settembre 2018, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli torna in Cina per la terza volta nel giro di un anno per una tournée ricca di musica ed eventi, dall’1 al 21 ottobre 2018, prodotta dall’agenzia di Hong Kong We Opera Studio: in programma due opere capolavoro di Puccini, Turandot e Tosca, galà lirico-sinfonici e un concerto di musiche da film.Prima tappa, il prestigioso Teatro dell’Opera di Nanchino, con la prima di Turandot il 5 ottobre, un allestimento del Teatro Carlo Felice di Genova con il ruolo protagonista affidato a Giovanna Casolla, salutata dalla critica come migliore Turandot del XXI secolo; dirige un’eminente figura musicale dell’emisfero orientale, il maestro sino-australiano Christopher Chen. L’8 ottobre l’Orchestra si trasferisce a Foshan importante centro della Provincia del Guangdong, per essere protagonista di un evento di grande rilievo, l’inaugurazione il 12 ottobre dell’avveniristico Teatro dell’Opera con Turandot diretta da Giuseppe Acquaviva. La trasferta a Foshan prosegue con i programmi sinfonici e la prima di Tosca il 13 ottobre, con Raffaella Angeletti nel ruolo della protagonista e Walter Fraccaro in quello di Cavaradossi. Il 16 ottobre trasferimento a Shanghai, al Daning Theatre per Tosca, in scena il 20 ottobre sempre sotto la direzione di Giuseppe Acquaviva, unica opera lirica in programma nello Shanghai International Arts Festival.La Nuova Orchestra Scarlatti rientra in Italia il 22 ottobre, in tempo per inaugurare il suo Autunno Musicale 2018 giovedì 25 ottobre nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro Majella di Napoli (ore 20.30), con due giovani eccellenze: la ventottenne lucchese Beatrice Venezi sul podio dell’Orchestra, e la violinista di origini salernitane Daniela Cammarano.