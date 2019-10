Dal teatro all'Amica Geniale, Dora Romano ricorda Annibale Ruccello

"Io ho cominciato con Annibale. Grazie ad un suo testo sono entrata alla scuola di Gasman. È cominciato tutto da lì. Negli anni 70 fare teatro in una città di provincia era rivoluzionario. Noi sentivamo il bisogno di fare questa rivoluzione". Un viaggio quello di Dora Romano che partendo con i primi passi fatti con Annibale Ruccello arriva ai lavori nelle fiction di RAI 1 di oggi. "Con Annibale ho fatto le scuole elementari" ricorda aprendo lo Stabia teatro Festival nella sala di Cappella Sant'Anna. L'attrice stabiese, nota al grande pubblico come la maestra dell'Amica geniale, ha ricordato così l'Annibale con cui cominciò la carriera e condivise tanti momenti anche della vita privata dell'artista. Ha preso il via mercoledì sera lo Stabia Teatro Festival – Premio «Annibale Ruccello», che in questa settima edizione si svolgerà in due tranches, la prima dal 30 ottobre al 15 dicembre, e la seconda dal 24 gennaio al 3 aprile.

Il cartellone è stato illustrato da Luca Nasuto, direttore artistico della kermesse teatrale, da Maria Carmen Matarazzo, presidente dell’Associazione «Achille Basile – Le Ali della Lettura» che firma il programma letterario, e da Monica Citarella, coordinatrice del Premio Teatrale «Annibale Ruccello».

Obiettivo della manifestazione, come sempre, quello di ricordare la figura del drammaturgo stabiese con una serie di iniziative in sinergia con le associazioni del territorio ma anche con il mondo accademico e con realtà di respiro internazionale come la Casa della Poesia di Baronissi. E soprattutto quello di unire al ricordo di Annibale Ruccello uno sguardo che abbracci le eccellenze del teatro e della poesia attraverso i riconoscimenti a lui intitolati. È ciò che accadrà il 25 novembre alle ore 17,30 nella Sala Conferenze della Banca Stabiese quando si svolgerà la consegna dei Premi «Annibale Ruccello» per la Poesia e il Teatro.

Dopo l'inaugurazione nel Salone Viviani con Dora Romano, protagonista dell’incontro «Ricordi e testimonianze di un percorso in comune con Annibale Ruccello» si terranno una serie di conferenze e seminari sul teatro di Ruccello a cura degli studiosi dell'Università Federico II, presentazioni di libri ed eventi che intrecciano musica e poesia.

Tra gli appuntamenti del cartellone degli spettacoli le pièces Anna Cappelli di Ruccello con Antonella Morea diretta da Fortunato Calvino, Racconti 2.0 con Rosaria De Cicco, Donne con Rosalia Porcaro e i grandi concerti di Lina Sastri e di Valentina Stella. © RIPRODUZIONE RISERVATA