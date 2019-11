«Donne in viaggio da Napoli a Broadway», Anna Capasso al circolo Rari Nantes

​Dal Circolo Rari Nantes di Napoli (diretto artisticamente da Massimo Carrino) sabato 30 novembre alle ore 20 riparte il tour dello spettacolo “Donne in viaggio da Napoli a Broadway” che vede protagonista la cantante e attrice partenopea Anna Capasso. «È un vero e proprio “viaggio artistico” – afferma la Capasso – attraverso il quale iniziando da Napoli e facendo una “capatina” a Parigi – giungo, appunto, a Broadway, meta sognata da ogni artista. Tra i brani che proporrò ci sono quelli della tradizione partenopea come “Santa Lucia luntana” e “I te vurria vasà”, ma anche contemporanei come “La vie en rose”, “Think”, “I'm outta love” e “Memory”. Sul finale Anna Capasso proporrà anche il suo ultimo singolo, “Come pioggia”, un vero e proprio inno alla vita che vanta ampi consensi sulle piattaforme digitali tra cui Spotify e YouTube. A seguire dj-set con Carlo Di Giacomo.



