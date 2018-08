«Estarte», in costiera al via il festival della danza

Mercoledì 29 Agosto 2018, 18:03

VICO EQUENSE - Cinque giorni all'insegna della danza. Dal 3 al 7 settembre Vico Equense ospiterà Estarte, festival della danza giunto alla quinta edizione. Con la direzione artistica di Dino Verga, l’organizzazione a cura di Adele Balestrieri e il patrocinio del Comune di Vico Equese, l'evento sarà una full immersion nel mondo della danza con lezioni suddivise per livelli a cui si accompagneranno eventi aperti al pubblico. Tra gli appuntamenti, lo spettacolo della Compagnia Danza Flux diretta da Chiara Alborino e Fabrizio Varriale che si svolgerà martedì 4 settembre alle ore 20.30 nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso e il convegno Danza e benessere psicofisico, in programma per giovedì 6 settembre, alle ore 11.30 nella Sala delle Colonne al’primo piano dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso. Interverranno: Francesca Bernabini, giornalista, critico di danza e direttore di Danzaeffebi.com, Luana Poggini, ortopedico e fisiatra, docente di anatomia e fisiologia del movimento presso l’ Accademia Nazionale di Danza di Roma, Rosalia Maresca, psicologa terapeuta specializzata in psicoterapia cognitiva presso la SPC di Napoli, Raffaele Vanacore, specializzando in psichiatria presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, autore del libro La rivoluzione contro l’ape regina. Introduce il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore. Infine, venerdì 7 settembre, alle ore 20.00, nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso, EstArte chiuderà con un Galà, ossia una rassegna durante la quale si esibiranno sul palco tutte le scuole di danza che hanno partecipato al festival.