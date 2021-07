Isabelle Huppert al Teatro Grande di Pompei chiude «Theatrum Mundi»

Sull’onda del successo di pubblico e di critica riscossi dai quattro precedenti spettacoli proposti dalla rassegna Pompeii Theatrum Mundi al Teatro Grande del sito archeologico all’ombra del Vesuvio, giunge a Pompei, da venerdì 23 a domenica 25 luglio, sempre alle 21.00, La Cerisaie (Il giardino dei ciliegi) di Čechov nell’allestimento firmato dal regista Tiago Rodrigues che vede in scena, nel ruolo di Ljubov' Andreevna Ranevskaja, l’attrice Isabelle Huppert.

Nella traduzione di Françoise Morvan e André Markowicz, in scena con Isabelle Huppert gli attori Isabel Abreu, Tom Adjibi, Nadim Ahmed, Suzanne Aubert, Marcel Bozonnet, Océane Cairaty, Alex Descas, Adama Diop, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alison Valence, e i musicisti Manuela Azevedo, Hélder Gonçalves.

Le scene sono di Fernando Ribeiro; il disegno luci di Nuno Meira; i costumi di José António Tenente. Musica di Hélder Gonçalves (composizione) e Tiago Rodrigues (parole); il suono di Pedro Costa. Lo spettacolo – creato per l’apertura del 75° Festival d’Avignon, dove è stato accolto da autentiche ovazioni, ora al suo debutto in prima italiana – è in lingua francese con sovratitoli in italiano.

La durata è di 2h e 30’.

