«La febbre del deserto», risate al ​Caffè Teatro Angioino

Risate al Teatro Angioino. Marco Critelli, comico di Made in Sud e voce nota di Radio Marte è l'autore della divertente commedia «La febbre del deserto», ambientata in un check point di un fantomatico paese mediorentale e improntata sui luoghi comuni in maniera dissacrante e pungente.



In scena al Caffè Teatro Angioino (via Melisurgo 46) dal 24 Gennaio al 9 Febbraio con gli attori Massimo Esposito che è anche il regista, Rino Pappagallo, Valerio Esposito , Loriana Magliulo, Assia De Luise, Matteo Florio e l'eccletico Rosario Barra attore e cantante noto per le serate ischitane con il suo repertorio fedele alla tradizione classica napoletana. © RIPRODUZIONE RISERVATA