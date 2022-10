«Napoli ... al Massimo»: lo show di Roberta Tondelli a "casa" di Troisi

SAN GIORGIO A CREMANO. Uno show tra canzoni e cabaret per ripercorrere il viaggio meraviglioso del grande Massimo Troisi. Venerdì alle 21 alle Fonderie di Villa Bruno si terrà «Napoli al … Massimo», lo spettacolo che avrà come protagonista la cantante sulla cresta dell’onda Roberta Tondelli dedicato al compianto Troisi nella sua città natale. Roberta Tondelli si esibirà con un repertorio di canzoni che spaziano dalla musica napoletana classica a quella più moderna. Brani amati da tutti e reinterpretati dall’artista con il suo stile inconfondibile e la voce calda e intensa.



La serata sarà animata anche dagli sketch del comico Angelo Di Gennaro che con la sua ironia partenopea coinvolgerà il pubblico tra allegria e spunti di riflessione. Inoltre, sul palco con la cantante ci saranno Andrea De Luca alle tastiere, anche autore musicale di alcuni suoi brani, e Francesco Gallo alla chitarra. Interverranno, poi, la giornalista e presentatrice, Lorenza Licenziati, e Antonio Spenillo, autore, insieme al fratello Mauro, di Doje Parole, l’ultimo singolo di Roberta Tondelli in duetto con Monica Sarnelli.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20.15, da una visita guidata all’associazione A casa di Massimo Troisi, per ripercorrere i momenti salienti della vita e della carriera dell’attore. Eccezionalmente organizzata di venerdì, la visita all’appartamento sarà a cura di Maria Falbo, vicepresidente dell’associazione. Ed i presenti avranno modo anche di ascoltare aneddoti legati agli oggetti presenti in casa, molti dei quali sono dei veri cimeli che Troisi serbava come ricordo di ogni suo film.

Terminata la visita, l’attenzione si sposterà al palco, dove si eseguiranno brani di Pino Daniele, Renato Carosone ed Eduardo De Crescenzo. Ma ci saranno tante altre sorprese che il pubblico potrà scoprire nel corso della serata. Per acquisto biglietti: https://bit.ly/Napoli-al-Massimo-Villa_Bruno.