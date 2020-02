Nuovo Teatro Sanità, Carullo e Minasi portano in scena Delirio bizzarro

Sabato 22 febbraio, ore 21, la compagnia Carullo-Minasi porta in scena, in data unica, al Nuovo Teatro Sanità, Delirio bizzarro di e con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi. Lo spettacolo è vincitore di Forever Young 2015-2016, progetto residenziale di sostegno alle giovani compagnie teatrali italiane che esplorano i nuovi linguaggi della scena contemporanea, ideato e promosso dalla Corte Ospitale e sostenuto dal Ministero dei Beni e le attività culturali e dalla Regione Emilia Romagna. In un centro di salute mentale, si incontrano Mimmino e Sofia, due personaggi nè pazzi nè sani, due solitudini dell’uomo contemporaneo, nella logica d’un mondo che continua a categorizzare l’identità alienata. Lo spettacolo prodotto da Carullo-Minasi e La Corte Ospitale, si avvale delle scenografie e dei costumi di Cinzia Muscolino, e del disegno luci di Roberto Bonaventura. © RIPRODUZIONE RISERVATA