“Stati di Grazia e di Emergenza”, ultimi due appuntamenti​ al teatro Nest

Domenica 28 Luglio 2019, 18:39

Ultimi due appuntamenti di spettacoli e laboratori al teatro Nest per la rassegna “Stati di Grazia e di Emergenza”, seconda Edizione del Festival delle Periferie, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.Lunedì 29 luglio ore 21, protagonista è la stand up comedy di Stefano Santomauro che presenta, nel cortile antistante il teatro Nest, “Fake Club”, il divertentissimo spettacolo sulle cosiddette fake news, spunto di riflessione per raccontare uno spaccato della nostra società senza censura e senza mentire. Chiude il festival il pianista e compositore Mariano Bellopede, martedì 30 luglio ore 21, con “Di altri sguardi - Racconti dal Mediterraneo”, un viaggio sonoro e immaginifico, accompagnato da Carmine Marigliano al flauto traverso, Gabriele Borrelli alle percussioni e Davide Costagliola al basso, Emma Viola alla voce, letture di Adiano Pantaleo e Giuseppe Gaudino.Per la sezione dedicata ai laboratori invece, lunedì 29 luglio dalle 9.30 alle 15, i bimbi dagli 8 ai 12 anni scopriranno la bellezza degli strumenti musicali realizzati in legno con “Dal legno all’anima della musica”, laboratorio di liuteria a cura di Enrico Minicozzi e Maria Antonietta Maccauro. Martedì 30 luglio dalle 9.30 alle 15, i ragazzi dai 10 ai 15 anni potranno approfondire la sempre più diffusa “street art” e realizzare un vero e proprio shooting fotografico durante il laboratorio di educazione visiva “Shooting street art”, a cura del designer/illustratore Carmine Luino.