Ridere fa bene al cuore, il Teatro Troisi trasmette le sue commedie sul web

Mentre il “coronavirus” continua a seminare contagi e paura e mentre la soluzione al problema per il comparto teatrale appare più che mai lontana e complessa, dal Teatro Trosi di Fuorigrotta e dal patron Pino Oliva, giunge un nuovo messaggio di speranza e di vicinanza al pubblico. È stato proprio il noto gestore della struttura di via Leopardi che vanta un direttore artistico come Fabio Brescia, a mettere in atto una iniziativa per rimanere, nonostante il giusto decreto ministeriale, vicino al suo pubblico cercando anche solo attraverso il web di regalare ai napoletani dei momenti di rasserenante spensieratezza. «In questo momento dove la preoccupazione e la preghiera la fanno da padrone - ha dicharato Pino Oliva del Teatro Troisi - in attesa di riaprire in nostro fantastico sipario, abbiamo deciso con cadenza settimanale di fare trascorrere ai nostri amici due ore diverse, proponendo una serie di spettacoli comici, capaci in questa atmosfera surreale di donare almeno un sorriso». «Si parte stasera - ha continuato Oliva - sabato 21 marzo alle 21 con un testo intitolato “Due comici in paradiso” di Biagio Izzo, interpretato alla grande dall'attore e cabarettista Mariano Grillo. Ogni settimana, basterà collegarsi alla pagina Facebook del Teatro Troisi e cliccare sul link. Un piccolo progetto, il nostro, in attesa di tornare nuovamente ad una vita normale ed una idea che ci auguriamo possa riscontrare il gradimento dei nostri spettatori di sempre nel nome del nostro motto: ridere fa bene al cuore ...noi non vi lasceremo soli» © RIPRODUZIONE RISERVATA