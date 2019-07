Sei palcoscenici per rappresentazioni su sfondi mozzafiato, programmazioni itineranti degli spettacoli lungo itinerari di straordinaria bellezza e poco frequentati dal turismo abituale. Torna, per la sedicesima edizione, il Positano Teatro Festival - Premio Annibale Ruccello, dal 26 luglio al 7 agosto. i borghi di Montepertuso, Liparlati, Nocelle, La Garitta, la piazzetta della Chiesa Nuova, luoghi meno frequentati dal turismo abituale, con le loro insenature e panorami mozzafiato. «Il Festival si conferma l'appuntamento culturale più atteso dalla nostra comunità - sottolinea il sindaco di Positano, Michele De Lucia - dai turisti e dagli appassionati di prosa, per far scoprire la 'Positano verticale' con le sue belle piazze». Il premio Ruccello di questa edizione, realizzato dall'artista Lino Fiorito, andrà all'attore Renato Carpentieri, già vincitore del David di Donatello. Tra gli appuntamenti in programma una serata dedicata a Genova, a un anno dal crollo del ponte Morandi. Chiusura il 7 agosto nella piazzetta della Chiesa Nuova con un omaggio alla canzone brillante napoletana.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 17:36

