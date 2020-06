Trianon, Marisa Laurito cerca i cantanti della nuova scena partenopea

Marisa Laurito cerca al Trianon Viviani i cantanti della nuova scena partenopea. Direttrice del teatro della Canzone napoletana nel popolare quartiere di Forcella, l' artista chiama all'appello «i giovani che abbiano talento, una bella voce e la voglia di formarsi e perfezionarsi nell'arte del canto, che appartiene alla grande tradizione di Napoli».



Saranno queste le «forze nuove» da inserire nelle future attività produttive del Trianon Viviani. A settembre il via alle audizioni, nel rispetto delle normative sanitarie di contenimento del Covid-19. I candidati che supereranno questa prima selezione parteciperanno a uno speciale talent live che si terrà, da novembre, tutti i martedì, sul palco del teatro di Forcella. Con il possesso del talento e della bella voce, per partecipare ai provini è richiesto anche l'invio di una traccia audio in formato mp3 e/o di un paio di links di una performance canora.



La domanda di partecipazione deve essere inviata all'indirizzo casting teatrotrianon.org entro il 13 settembre prossimo. La direzione artistica del teatro informa che, prima della convocazione delle audizioni, sarà effettuata una preselezione sulla base dei materiali proposti dai candidati e che la documentazione presentata non verrà restituita.