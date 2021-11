"Encanto”, la magia trasversale dell'animazione

È inutile nascondere la tentazione di concentrare l’attenzione sul fulmineo passaggio in sala dell’affresco napoletano ma non napoletanista di Paolo Sorrentino. Ma proprio per rispetto dell’amore assoluto per il cinema espresso nelle metafore ossessive e i miti personali trasfigurati sullo schermo dal grande regista, è giusto trasmettere qualche nota sugli altri titoli che scendono in campo in una settimana per loro a dir poco non agevole. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati