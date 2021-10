Insigne, il vero capitano che non ha paura

Spalletti si è compiaciuto osservando il Napoli dal punto più alto dello stadio Maradona, costretto a non poterlo seguire dalla panchina perché squalificato. Squadra matura, lucida, dotata di forza fisica e buona organizzazione, in grado di colpire due volte nel primo tempo e agganciare il Milan al primo posto. Prima di salire in tribuna e affidare la guida della squadra al vice Domenichini, il tecnico aveva fatto una correzione alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati