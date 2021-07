Napoli, troppo poco per essere vero

L’Europeo ha spaccato in due le squadre, Napoli compreso. I tre campioni Insigne, Di Lorenzo e Meret - oltre a Ospina, Fabian e agli infortunati Lozano e Mertens - hanno saltato la prima fase del ritiro a Dimaro, da cui Spalletti ha tratto pochi spunti e positivi. È entrato subito in sintonia con il gruppo, curando particolari che a certi livelli potrebbero sembrare dettagli: e invece, secondo il tecnico che torna in pista dopo due anni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati