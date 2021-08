La doppia cura che serve ai due Sud

Mentre l’economia italiana sembra aver imboccato la strada giusta della ripresa – il Pil del secondo trimestre è stimato in rialzo del 2,7% rispetto al primo (fonte Istat) e l’occupazione è in continua crescita dall’inizio dell’anno, con un tasso (57,8%) risalito ai livelli di inizio pandemia – non appare avviato, invece, quel tanto atteso e desiderato riallineamento economico (e sociale) delle diverse realtà territoriali del Paese; infatti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati