Un'opportunità da sfruttare per riportare Napoli al centro

Mercoledì 26 Giugno 2019, 00:00

Verrebbe da chiedersi, a una settimana dalla cerimonia di inaugurazione delle Universiadi, quanto sia l’interesse di Napoli per questo evento. Difficile da dimostrarsi coi fatti concreti, ma la sensazione è: poco. Non sembra, “Universiade”, una parola d’ordine che schizza da un capo all’altro della città, utile per sdrammatizzare o sedare i morsi di una realtà urbana che continua a presentarsi sotto mille luci scure. Sembra che niente stia per accadere, o che niente sia accaduto, se...