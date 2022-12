Coperte e cibo all'associazione che si prende cura degli animali

La solidarietà per gli animali. L’associazione Donne per il Sociale Onlusdi Patrizia Gargiulo ha destinato coperte e cibo per Associazione Dea Dede Buonocore, organizzazione in difesa Animali.

«La nostra solidarietà non si ferma qui, - dice la presidente Patrizia Gagiulo di Donne per il sociale – oggi rivolta ad un’organizzazione che si occupa tutti i giorni prendendosi cura di animali». L’associazione «Donne per il Sociale Onlus» ha consegnato cibo e coperte per i cani dell’organizzazione di Agnano, dando in questo modo un valido contributo alla causa.

«Grazie a chi dona e ci aiuta – continua Gargiulo - ad aiutare chi ha bisogno. Grazie alle amiche e ai volontari». La solidarietà per gli aninami non si ferma qui. «Prossimamente ci occuperemo di una colonia felina che ha tanto bisogno di aiuto», conclude Patrizia Gargiulo.