Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 15:41

TORRE DEL GRECO. Ferito quasi a morte e poi abbandonato sui binari: salvato dalle guardie zoofile. Ennesima barbarie contro un cane indifeso: allertate dai cittadini le guardie zoofile del Corpo Provinciale delle Guardie Ambientali di Napoli hanno salvato un cane che era stato abbandonato sui binari del treno di Via Del Monte. I volontari lo hanno trovato moribondo, pieno di ferite e sanguinante, probabilmente era stato utilizzato per un allenamento per cani da combattimento e lasciato sui binari perché finisse sotto al treno.Le guardie zoofile sono prontamente intervenute e hanno messo il povero cane pieno di morsi in sicurezza togliendolo dai binari. Ora attendono l'arrivo dei sanitari e dei vigili. Inntervenuta sul posto la polizia, i vigili, l'assessore ai Rifiuti Pietro De Rosa e l'assessore al Benessere Animale Annarita Ottaviano.