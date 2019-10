Torna a volare il piccolo fenicottero salvato a Napoli dai medici dell'Asl

Venerdì 18 Ottobre 2019, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 17:34

Sta bene ed è tornato libero il piccolo fenicottero rosa curato dal Servizio Veterinario dell’Asl Napoli 1 Centro assieme ai Medici Veterinari del Centro di Recupero Animali Selvatici Federico II. Il giovane esemplare è stato curato e salvato da morte certa, dopo essere stato trovato in grave stato di choc. Il percorso clinico ha previsto la totale ripresa delle sue condizioni fisiche ed etologiche.Dopo un accurato sopralluogo effettuato nei giorni scorsi i veterinari dell’Asl Napoli 1 Centro hanno individuato l’oasi Wwf Variconi come zona ideale di reintroduzione in base a conformità di habitat e confermato dallapresenza di altri esemplari della stessa età. Stamane, il giovane fenicottero è stato liberato. Qualche piccola esitazione, quasi a voler salutare le donne e gli uomini che negli ultimi 10 giorni si sono presi cura di lui, poi via in volo verso la libertà.