Arriva la cicogna allo Zoo di Napoli: è nato un cucciolo di Siamango

l cucciolo di siamango (Symphalangus syndactylus) nato allo Zoo di Napoli, è presente in natura nelle foreste montane della Malaysia e di Sumatra fino a un’altitudine di 3.000 metri, è un animale in pericolo di estinzione e presenta sulla gola un vistoso rigonfiamento in corrispondenza della laringe. Questa specie di sacca si gonfia durante l’emissione dei suoni e permette un vasto repertorio di vocalizzazioni dai toni decisamente alti e talmente forti da poter essere uditi anche a chilometri di distanza. Il mantello è lungo, morbido e lucido e ha una colorazione nera, tranne sul mento, dove è biancastro, e sulla gola, dove la pelle è nuda. Anche la faccia, praticamente priva di pelo, è nera. Di abitudini arboricole, il siamango si sposta da un ramo all’altro con incredibile agilità e scende a terra di rado; le rare volte in cui si muove sul terreno, cammina in posizione eretta. Si nutre di foglie in quantità maggiore rispetto ai gibboni, ma gradisce anche frutti, insetti, uova e piccoli vertebrati.

