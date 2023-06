Addio al celibato da incubo: futuro sposo rapito da gruppo di amici con fucili e passamontagna: panico a Torino

Un addio al celibato da incubo, che poteva finire in tragedia. Nove persone, con il casco e il passamontagna calato sul viso e fucili in pugno, hanno portato via di forza un uomo dalla propria abitazione e l'hanno rinchiuso, legato e imbavagliato, in un furgone. È successo a Trofarello, nella cintura di Torino. Il commando protagonista nel blitz in un condominio in realtà era un gruppo di amici mossi dall'idea di un addio al celibato con il brivido.

Il panico

Peccato che l'assalto abbia creato il panico tra i vicini di casa, tanto che un anziano ha accusato un malore e molti altri abitanti hanno chiesto aiuto telefonando alle forze dell'ordine.