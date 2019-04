Bare con resti umani dei cimiteri scoperte in un capannone: per risparmiare sulla cremazione

In particolare il personale della Polizia Locale, dopo aver notato che all'interno del capannone, apparentemente in stato di abbandono, si trovavano delle persone al lavoro, non avendo ricevuto da queste esaustive spiegazioni su quanto stavano effettuando e considerato che dall'interno dello stabile provenivano odori sgradevoli, ha allertato i Carabinieri del Noe di Trento e della Compagnia di Borgo Valsugana per gli accertamenti del caso.



I Carabinieri del Noe, hanno scoperto che all'interno del capannone si trovavano delle salme umane ed hanno quindi chiesto l'intervento di personale dell'Ufficio di Igiene e Sanità pubblica provinciale. In una condizione di generale degrado, sono così state individuate, accatastate una sopra l'altra, 24 bare contenenti le spoglie di defunti provenienti da differenti cimiteri del Veneto, mentre altre 3 casse in zinco si trovavano aperte sul pavimento.

Una cooperativa sociale dell'Alta, in, è finita nel mirino dei carabinieri del Noe e della Procura di Trento dopo il ritrovamento di 27contenentiprovenienti da numerosidelche erano state ammassate in unDalla documentazione amministrativa e ambientale sequestrata nel corso delle indagini, gli investigatori ritengono che negli ultimi mesi siano transitate dal capannone dipiù di 300. Anziché portare come previsto ledaiai, la cooperativa - questa l'ipotesi d'accusa - le avrebbe depositate presso ildidove le spoglie dei defunti sarebbero state tolte dalle casse funebri in legno e zinco per essere infilate in sacchi di nylon che venivano successivamente riposti in scatole di cartone che, una volta sigillate, venivano inviate al. Le bare, invece, dopo essere state sezionate e separate dalle parti metalliche, sarebbero state avviate a smaltimento in centri della zona. Tale modalità di gestione - sostengono gli investigatori - avrebbe permesso di ottenere alla cooperativa dell'alta Valsugana un vantaggio economico dovuto dai minori costi distimato in circa 400 euro a salma. Le ipotesi di reato, al vaglio della Procura della Repubblica di Trento, sono die gestione illecita di. Il capannone è sotto sequestro.