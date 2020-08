Covid a Bergamo: zero contagi oggi, la prima volta da fine febbraio

Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si sono registrati nuovi casi di positività al coronavirus . Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha iniziato a mettere in ginocchio la bergamasca, che è presto diventata una provincia più colpite nel mondo dal virus. Proprio a Bergamotra metà marzo e metà aprile si erano poi registrati i picchi di contagiati anche di svariate ogni giorno con centinaia di vittime, tra l'altro poi risultate essere anche più di quelle ufficiali. Il picco massimo si era registrato il 23 marzo con 715 nuovi casi e 251 vittime. Da alcune settimane i casi erano limitati, al massimo di qualche decina. Ma non si era mai registrato il numero zero. L'attenzione nella provincia resta comunque alta, soprattutto nei confronti di chi arriva dall'estero, con l'effettuazione di test alla fiera di Bergamo per chi arriva in volo dall'aeroporto di Orio al serio.

