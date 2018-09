CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 07:10

«Le armi non le ho volute dare a quelle persone». Quasi con una punta di orgoglio Salvatore Orabona, collaboratore di giustizia, ex dei Casalesi, ha raccontato, prima ai pm e poi ai giudici, il rifiuto opposto alla richiesta di vendere armi a Mohamed Kamel Eddine Khemiri, il tunisino quarantatreenne condannato a giugno per terrorismo di matrice islamica. I dettagli di quell'incontro sono descritti nelle motivazioni, depositate in questi giorni, della sentenza pronunciata dai giudici della terza sezione della Corte d'assise del tribunale di Napoli che ha consentito di riportare in carcere Khemiri dopo la condanna a otto anni. Il processo, il tunisino, lo aveva affrontato da libero, dopo essere stato arrestato e poi scarcerato per falsificazione di documenti. Fu proprio in occasione di quel suo primo arresto che il pentito di camorra riconobbe la foto di Khemiri sui giornali locali e sentì di doverne parlare agli inquirenti.