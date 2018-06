Mercoledì 27 Giugno 2018, 21:03

«Credo che il grande errore che è stato fatto è non aver creato un'organizzazione, invece abbiamo sempre lavorato con la logica dell'urgenza. E invece è capitato ad esempio a Latina e a Benevento, ma ci sono stati casi anche a Napoli, che le persone si improvvisano, mettono i migranti negli scantinati o nelle proprie abitazioni, lucrando in maniera molto seria, perché tutto è stato organizzato con la logica dell'emergenza». Lo ha detto il presidente dell'Anac Raffaele Cantone parlando a Otto e mezzo dei recenti casi di abusi nell'accoglienza dei migranti. «Oggi dobbiamo prendere atto che dobbiamo uscire dall'emergenza e pianificare, ci dobbiamo attrezzare per evitare che qualcuno si arricchisca sulle spalle dei migranti, che sono le vittime di questa situazione», ha sottolineato.