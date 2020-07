Carabinieri Piacenza, il nuovo comandante: «Riguadagneremo la fiducia della gente»

«Il mio obiettivo personale, come ho fatto in tutti i luoghi in cui sono andato, è quello di guadagnare la fiducia, che si guadagna giorno per giorno». Così il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, colonnello Paolo Abrate, presentandosi alla stampa. L'ufficiale è arrivato dopo le misure cautelari nei confronti dei militari e il sequestro della caserma della stazione Levante. «Si possono fare grandi dichiarazioni di intenti ma poi è coi fatti che si ottengono le cose. La mia promessa e il mio impegno è di dedicare ogni mia forza e energia alla tutela della cittadinanza di Piacenza», ha detto.



«Il nostro sguardo è rivolto al futuro e alla cittadinanza e alle istituzioni nei cui confronti dedicheremo il nostro massimo impegno al fine di garantire sicurezza cittadini e delle istituzioni di Piacenza», ha aggiunto Abrate, che si è presentato insieme al tenente colonnello Alfredo Beveroni comandante del reparto operativo, e il maggiore Lorenzo Provenzano, a capo del nucleo investigativo. Tutti i vertici sono stati rinnovati. «Il nostro massimo impegno è la vicinanza - ha detto Abrate - la fiducia si ottiene conoscendo, rimanere sul territorio, continuare a svolgere una vicina, empatica, assistenza ai cittadini che ci chiedono aiuto. Ho cominciato ieri andando a presentarmi a tutte le varie autorità e istituzioni di Piacenza, dal sindaco, dall'autorità giudiziaria. Credo che lo Stato sia composto da varie parti e tutte collaborano per il raggiungimento di un fine, nessuno da solo può ottenere un risultato.

