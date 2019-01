Caso Battisti, la Camera penale denuncia Bonafede e il M5S scarica il ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Gennaio 2019, 10:00

«Eppure l'intento era nobile: volevo rendere onore alla polizia penitenziaria», ragiona il Guardasigilli con il suo staff. Ma il video dell'arresto di Cesare Battisti pubblicato su Facebook dal ministro Alfonso Bonafede ormai si è trasformato in un autogol. E anche un fatto positivo e storico - come la fine della latitanza di un pluriomicida - diventa una vittoria mutilata, che non unifica, ma divide. Prevale il metodo, dal merito.Perché la competizione alla «trofeizzazione» del catturato è un momento che non aggiunge nulla al lavoro svolto dai Servizi e dalla polizia, che pure marciano disuniti nel rivendicarne la conquista (in molti hanno notato l'assenza del capo della polizia Franco Gabrielli non era a Ciampino). L' ansia da ostensione di Battisti dunque porta il ministro M5S, che nella vita è anche un avvocato, a scavalcare sul piano social mediatico l'alleato Matteo Salvini. Dimenticandosi così dei diritti dell'arrestato, al di là di chi esso sia. La Camera penale di Roma è pronta a presentare un esposto. Il sindacato dei penalisti romani, presieduto da Cesare Placanica, si rifà all'articolo 42 bis dell'ordinamento penitenziario che prevede che «nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità».