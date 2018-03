Martedì 13 Marzo 2018, 06:53 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 07:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri di Cassino in un'operazione congiunta con i finanzieri del Gruppo Guardia di Finanza di Cassino, all'alba di oggi hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare (2 in carcere e 5 ai domiciliari) emessa dall’ Ufficio G.I.P. del Tribunale di Cassino a carico di 7 persone tutti ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. Contestualmente è scattato il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili nella disponibilità dei sette coinvolti nell'operazione antidroga per un valore complessivo di circa 1.500.000/00 euro.