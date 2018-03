Civitavecchia, crolla solaio: morta anziana rimasta sotto le macerie

I Carabinieri sono intervenuti a Civitavecchia, in via Olimpia n.3 dove si è verificato il crollo del solaio della camera da letto di un'abitazione ad un solo piano. Sotto le macerie è rimasta una donna di 90 anni di Civitavecchia, morta poco dopo il crollo. Sul posto i vigili del fuoco.

È stato il figlio della vittima a dare l'allarme quando stamattina, andando a trovare l'anziana madre, l'ha trovata sotto le macerie della villetta. Ancora da chiarire le cause per cui si è verificato il crollo del solaio nell'abitazione e anche l'orario esatto. Non è escluso che possa essere accaduto nelle prime ore del mattino. La donna, una 90enne, è stata trovata sotto le macerie nella sua camera da letto. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia stanno ascoltando i vicini per accertare se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa. L'anziana abitava da sola nella villetta a un piano e stamattina, come di consuetudine, il figlio è andata a trovarla e ha visto che una parte del solaio era crollata. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.

Sabato 10 Marzo 2018, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta arrivando anche il magistrato di turno. Poi sarà il turno di un mezzo speciale dei vigili del fuoco che sarà usato per il recupero della salma.