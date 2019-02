Lunedì 18 Febbraio 2019, 18:17

«Ogni vostra decisione è destinata a interferire su un processo in corso». Si rivolge così alla Sezione disciplinare del Csm Marcello Maddalena, difensore del pm napoletano Henry John Woodcock, accusato con la collega Celestina Carrano di aver violato i diritti di difesa dell'ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, per averlo ascoltato nell'ambito dell'inchiesta Consip come testimone anzichè come indagato e per le modalità stesse di quell'interrogatorio.La ragione è che lo stesso procedimento disciplinare riguarda appunto i pm «che stavano indagando sull'entourage del primo ministro in carica» (Matteo Renzi ndr) e che la loro inchiesta penale , trasmessa intanto alla procura di Roma, e che vede tra gli altri indagati l'ex ministro Luca Lotti e i generali dei carabinieri Tullio Del Sette (all'epoca comandante generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, «è ancora in corso e non è stato definita nemmeno a livello di indagini preliminari».