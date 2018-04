Martedì 24 Aprile 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del gip del Tribunale la donna di 53 anni, napoletana e il suo compagno, un 47enne di Palo del Colle, in provincia di Bari, arrestati venerdì scorso nel capoluogo pugliese per il sequestro di un bimbo di due anni, sottratto un anno fa, con la complicità della mamma del piccolo, da una comunità per minori di Molfetta. La donna è stata interrogata per rogatoria nel carcere di Trani e il suo compagno a Bari dove è detenuto. Sulla vicenda indagano le Procure di Trani e Bari.La prima ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo che il bimbo, nel maggio 2017, fu portato via dalla struttura alla quale il Tribunale per i Minorenni lo aveva affidato. I magistrati baresi, che hanno ritrovato il bambino alcune settimane fa dopo averlo rintracciato in compagnia della coppia, ipotizzano invece il reato di sequestro di persona aggravato. La 53enne napoletana, amica della madre del piccolo, accudiva il bambino fin dalla nascita e avrebbe voluto continuare a prendersene cura.