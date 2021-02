Covid, a Corzano un cittadino su 10 contagiato: focolaio variante inglese. Si valuta di chiudere il paese

Allarme variante inglese in un comune nel Bresciano. E le autorità locali pensano di chiudere in entrata e in uscita il paese. Succede a Corzano, 1.400 abitanti in provincia di Brescia, dove il 10% della popolazione di risulta positivo al covid. «Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hanno contagiato i familiari», ha spiegato il sindaco del paese Giovanni Benzoni, pure lui positivo.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Aifa, via libera a due anticorpi monoclonali. «Rischio... LA SCHEDA Anticorpi monoclonali, cosa sono e a cosa servono ROMA Anticorpi monoclonali, due pazienti guariti allo Spallanzani. Altri...

Covid, variante brasiliana in Umbria: due casi e un morto, allerta negli ospedali

«Abbiamo il covid in tre su quattro in casa», ha detto. Stando alle analisi di Ats Brescia la popolazione risulta contagiata dalla variante inglese del Covid. Il sindaco ha chiuso le scuole fino all'8 febbraio. «Ma l'ordinanza sarà prorogata - ha precisato - perché da oggi iniziano i tamponi di richiamo e quindi dovremo aspettare gli esiti». Le autorità starebbero valutando la possibilità di chiudere il paese in entrata e in uscita. «Non ho saputo nulla, ma posso dire che nelle ultime ore abbiamo avuto un solo caso in più. Tutte le famiglie sono in isolamento e ci aspettiamo che la curva torni a scendere», ha commentato il primo cittadino.

Ultimo aggiornamento: 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA