Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 1 marzo: 2135 nuovi positivi e 42 decessi. Rapporto positivi/tamponi al 10.3%

Covid in Lombardia, i dati sui contagi di oggi lunedì 1 marzo. A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono 2.135 i nuovi positivi (10,3%) e 42 i decessi. Ammontano a 3432 i guariti/dimessi. Sono 4224 i ricoverati per Covid negli ospedali lombardi, e 441 i pazienti in terapia intensiva.

La Provincia di Brescia resterà in fascia arancione rafforzata per altri otto giorni. La decisione, a quanto apprende Ansa, è stata presa su indicazione della commissione indicatori (sono in corso le opportune interlocuzioni il ministero della salute). Restano quindi chiuse tutte le scuole, inclusa quella dell'infanzia mentre i nidi potranno riaprire. La commissione indicatori sta inoltre valutando la situazione in una serie di altri Comuni delle Province di Como, Cremona e Mantova.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 20.571 (di cui 16.869 molecolari e 3.702 antigenici) totale complessivo: 6.670.200

i nuovi casi positivi: 2.135 (di cui 84 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 511.811 (+3.432), di cui 3.850 dimessi e 507.961 guariti

in terapia intensiva: 441 (+15)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.224 (+106)

i decessi, totale complessivo: 28.403 (+42)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 770 di cui 281 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 497;

Como: 79;

Cremona: 46;

Lecco: 55;

Lodi: 27;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 102;

Pavia: 83;

Sondrio: 0;

Varese: 25.

