Roma, arrivano i taxi Covid free: sanificazione ad ogni corsa e il cliente può verificare la pulizia con un'app

Viaggiare su un taxi è sicuro? La macchina è sanificata? Chi può garantirmi che il veicolo sul quale sto per salire costituisca un ambiente senza rischio di contagio? Sono le tante domade che ogni cliente si pone prima di salire su un auto bianca. Da oggi però le cose sono cambiate. Muoversi in sicurezza su un taxi di Roma infatti si può grazie a My Safe Taxi, il primo servizio taxi ad automatizzare la sanificazione dei veicoli in movimento ed offrire corse covid-free ad ogni passeggero.

Come funziona

La soluzione proposta da Safety Taxi prevede un programma di igienizzazione e la disinfezione dei taxi ad ogni viaggio grazie all’installazione della "Safe & Clean Box" all’interno del taxi. Il processo descritto consta infatti di pochi e semplici passaggi: il tassista avvia il processo di sanificazione tramite l’app su smartphone e la "Safe & Clean Box" provvede a compierlo in pochi minuti con una disinfezione che sarà infine registrata e verificabile sull’app da parte del passeggero stesso, prima di salire a bordo. Questo servizio può essere realizzato per ogni corsa e questo rappresenta la vera grande novità.

Il progetto, di cui è testimonial Giancarlo Fisichella, il noto pilota automobilistico, ha ricevuto il patrocinio dall’Assessorato alla Città in Movimento di Roma Capitale e rappresenta un servizio innovativo e rivoluzionario, che reinventerà il concetto di trasporto pubblico, con gli occhi puntati verso le recenti esigenze di sicurezza imposte dalla pandemia da Coronavirus.

Fino ad oggi gli strumenti di prevenzione, utilizzati a bordo dei taxi, sono consistiti perlopiù in attività manuali, talvolta sporadiche; alcuni tassisti hanno aggiunto un divisorio in plexiglass, che tuttavia si dimostra insufficiente se non anche dannoso visto che provvede esclusivamente a separare il passeggero dall’autista, ma non a tutelare il passeggero successivo ed anzi riduce il volume d’aria disponibile, aumentando la probabilità di contagio.

Con My Safe Taxi il mezzo di trasporto diventa un ambiente sano e sicuro.

Quanto costa

Il taxi sarà sanificato ad ogni corsa attraverso l’utilizzo di prodotti certificati espressamente contro il Covid-19, non semplicemente e soltanto contro batteri e virus generici, che costituiscono presidi medico-chirurgici;

E' un sistema veloce perché in pochi minuti non solo si potrà avere un abitacolo sanificato, evitando perdite di produttività per l’attività dei taxi dovuta alla sanificazione, ma sarà anche possibile gestire tutto tramite app mobile, con una doppia interfaccia per utente e tassista, attraverso la quale prenotare e monitorare la sanificazione relativa alla corsa, garantendo dunque la relativa completa tracciabilità.

Si tratta oltretutto di un servizio gratuito per i tassisti, che si propone di rilanciare il servizio taxi come mezzo di trasporto pubblico nelle città dopo il calo di fatturato che l’intera categoria sta patendo a causa della pandemia. Un piccolo sovrapprezzo per il servizio sarà applicato ai clienti, che saranno liberi di sceglierlo, in cambio di un elevato standard di igiene e sicurezza. Il primo mese la sanificazione sarà omaggiata a tutti i clienti che potranno così constatare ed apprezzare la qualità del servizio.

Ma anche di un servizio socialmente utile che mette in primo piano le persone più’ deboli e bisognose di sicurezza sanitaria: ad esempio, pazienti per gli spostamenti da e per gli ospedali che necessitano di ambienti sicuri, gli anziani, i soggetti più colpiti in questa pandemia, le persone con diversi e gravi problemi di salute che hanno bisogno di particolari attenzioni, nonché tutti quelli che hanno una sensibilità ed un’attenzione maggiore la propria salute.

