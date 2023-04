Anziana rapinata e investita a Rimini, ​è grave: fermato un napoletano

Rapinata e investita mentre sistema la spesa nell'auto fuori da un centro commerciale. È la sorte toccata a una pensionata di 87 anni sabato scorso a Rimini, attualmente ricoverata in gravi condizioni. Il responsabile avrebbe ammesso: si tratta di un 38enne originario del Napoletano, già noto alle forze dell'ordine, fermato dalla squadra mobile e attualmente in carcere.

Erano da poco passate le 12. La spesa al supermercato appena fatta prima di rincasare in tempo per il pranzo. L'anziana signora originaria di Novafeltria stava caricando le sporte in macchina nel parcheggio del centro commerciale Le Befane quando un uomo, passandole di fianco in auto, decide di accostare, scende dal mezzo e le sottrae la borsa dal carrello prima di ritornare sulla propria auto. La pensionata, accorgendosi del furto, si lancia contro il bandito che accelera compiendo una sterzata che scaraventa la donna a terra. L'87enne batte la testa e viene soccorsa da alcuni testimoni, prima di essere trasportata d'urgenza all'ospedale Infermi dai sanitari del 118 giunti sul posto. Attualmente la paziente si trova ricoverata in terapia intensiva a Rimini e le sue condizioni appaiono serie, ma stabili.

Le indagini sono partite subito. Gli agenti della Squadra mobile della questura di Rimini hanno raccolto alcune testimonianze sul posto e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza sia all'interno che all'esterno del punto vendita. Risaliti alla targa del veicolo del fuggiasco, i poliziotti hanno scoperto che si trattava di un mezzo rubato. I dati dell'automobile e del presunto rapinatore sono stati inseriti nei database e diramati alle forze di polizia di tutta Italia. Nel giro di appena 24 ore, l'auto con a bordo il conducente che indossava gli stessi abiti del giorno prima è stata identificata e bloccato sulla A14.

Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe ammesso le proprie colpe. L'accusa a suo carico è di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate. Attualmente si trova presso la casa circondariale di Rimini e domani comparirà di fronte al gip per l'udienza di convalida. «Attendiamo la possibilità per il mio assistito di poter manifestare la propria versione dei fatti, sicuri che la vicenda possa rientrare in una bravata e certi che il ragazzo si sia reso conto del suo sbaglio e collabori in modo che episodi simili non si ripresentino», afferma il legale del fermato, Giordano Fabbri Varliero.