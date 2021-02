Vaccini, Draghi alla Ue: «Siamo indietro, non è momento di donarli. Niente scuse per aziende inadempienti»

Bloccare le esportazioni delle aziende farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi nella fornitura di vaccini. Sarebbe questo l'orientamento della Ue emerso al Consiglio europeo presieduto da Charles Michel che riunisce i 27 capi di Stato e di governo dei Paesi membri. Si tratta del primo a cui Mario Draghi partecipa in veste di premier italiano. Al centro delle discussioni, la lotta alla pandemia e la partita dei vaccini. Draghi avrebbe sollecitato l'Unione europea ad accelerare con la campagna e soprattutto ad esigere il rispetto dei contratti da parte delle case farmaceutiche in merito alle consegne dei sieri. Non solo: il premier avrebbe espresso pieno sostegno a Covax, lo strumento per l'accesso globale ai vaccini anti Covid, ma avrebbe sottolineato che non è questo il momento di fare donazioni.

APPROFONDIMENTI VACCINI Vaccino, Pfizer autorizza la produzione in Germania e Svizzera:... LA RICERCA Vaccini, allarme varianti: Pfizer e Biontech studiano la terza dose... IL RAPPORTO Variante inglese, l'Iss: «Più trasmissibile del... POLITICA Covid, Speranza: «Siamo all’ultimo miglio, unità...

L'intervento di Draghi

Durante la discussione dei leader Ue alla videoconferenza Draghi ha rilevato che per rallentare la corsa delle mutazioni occorre aumentare le vaccinazioni. «Occorre andare più veloce», ha sollecitato, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche europee. In particolare, rispetto alla diapositiva sulle consegne delle dosi di vaccino del secondo e del terzo trimestre, mostrate dalla presidente Ursula Von der Leyen, ha affermato che non sono rassicuranti perché non danno certezze.

Draghi avrebbe inoltre affermato che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere scusate. Richiamando gli esempi del Regno Unito e degli Stati Uniti, che tengono per loro i vaccini, il presidente del consiglio ha chiesto perché l'Europa non possa fare altrettanto, invitando anche a guardare ad altre produzioni fuori dell'Ue. Ha poi sollecitato ad un approccio comune sui test e ad un coordinamento per l'autorizzazione all'export.

Su Covax, il programma Onu per distribuire i vaccini ai Paesi poveri, Draghi ha detto di sostenerlo ma ha messo in rilievo un problema di credibilità nei confronti dei cittadini europei se si avviassero le donazioni in questo momento. Draghi ha detto di comprendere in pieno le ragioni morali, ma di non essere a favore delle donazioni ora, perché l'Unione è troppo indietro sulle vaccinazioni.

Vaccini, Sassoli: rifuggire tentazione di nazionalismo

Resta la volontà di procedere uniti. «La via europea - ha sottolineato il presidente dell'Europarlamento David Sassoli al vertice Ue - ci ha permesso di evitare la concorrenza tra i paesi europei e impedire che paesi ricchi si accaparrassero la maggior parte dei vaccini. Sono fortemente contrario a qualsiasi accordo bilaterale e vi chiedo di essere chiari nel rifuggire ogni tentazione di nazionalismo sui vaccini». «Un approccio comune consente anche di monitorare, indagare e sanzionare ogni tentativo di frode ai danni degli stati membri - ha aggiunto - La nostra è una corsa contro il tempo».

The #EU27 videoconference on #COVID19 coordination chaired by @eucopresident has just started. First on is the traditional exchange of views with @EP_President pic.twitter.com/TP0QJrGRj8 — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 25, 2021

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA