L'estate della pioggia record ma per l'agricoltura è peggio

Sabato 15 Settembre 2018, 08:30

Dopo un 2017 eccezionalmente secco, quest'anno si sta rivelando straordinariamente «bagnato». Precipitazioni record sono state registrate già all'inizio del 2018, ma questa stagione estiva sembra aver superato ogni aspettativa. Purtroppo non con gli effetti sperati per l'agricoltura, almeno secondo la Coldiretti. Le prime stime, effettuate dal Centro servizi MeteoGiuliacci, parlano di un quantitativo di pioggia caduta in questa estate superiore di circa il 100-120% su tutta l'Italia, rispetto alla media calcolata negli ultimi 30 anni.In particolare, percentuali record sono state registrate al Centro, al Sud e in Sardegna, dove è caduta il 100% della pioggia in più rispetto alla media. In Calabria e sul versante orientale della Sicilia è caduta addirittura il 300% della pioggia in più. Già all'inizio della stagione estiva è stato registrato un aumento significativo delle piogge con un giugno più piovoso del 124%, stando ai dati dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr).