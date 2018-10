Quelle luci non identificate in cielo che hanno cercato di atterrare in Italia. Le foto incredibili che inquietano. Anche chi le ha scattate

Venerdì 5 Ottobre 2018, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggetti luminosi, non identificati, in cielo. Quante volte ne avete sentito parlare? Quante volte avete pensato "Ecc la solità stupidaggine"?. Ma vi è mai successo di vederlo di persona un oggetto in cielo luminoso che si muove? Beh, fa un altro effetto. E' quello che ci assicura Luigi Pellitteri, appassionato fotografo. Le sue foto, in effetti, mostrano delle luci in cielo piuttosto particolari. Sembrano muoversi, avvicinarsi a terra, e poi sparire.«Ammetto che se non fossero foto mie, stenterei a crederci» ci racconta al telefono dopo averci mandato le foto.«Sabato scorso ero a casa dei miei suoceri, avevo appnea comprato un corpo macchina usato, una Canon 5d mark II; loro - racconta Luigi - abitano a Villa adriana, e la sera verso le 20 per provare la macchina fotografica ho effettuato una decina di scatti alla collina di Tivoli, tutti a lunga esposizione, per far venire sia la cittadina sia le stelle, la macchina era su un treppiedi»Poi, sviluppando le foto, arriva la sorpresa: decine di luci in formazione che si muovono lungo la collina di Tivoli.«Ho scattato tuttele foto in RAW e si vedeva poco o niente. Io stesso, di persona, mentre ero fuori con la macchina fotografica sul cavalletto a scattare le foto non ho visto nulla, quando sono andato a sviluappare le foto ho visto tutte queste luci»Luigi è molto convinto di quello che sostiene: «Se vedi le foto in sequenza si vede benissimo che non sono stelle. Ci sono tutta una serie di luci in formazione, e poi una sorta di sigaro a sinistra, poi si muovano fino ad arrivare quasi in atterragio a tivoli» Cosa sia Luigi non sa dirlo: «Che cosa sia non lo so. Inquinamento dovuto alle luci? Il sigaro cambia dimensione e posizioni. Ci sono delle luci in formazione triangolare su Tivoli che si alzano e si abbassano. Si vede che sono in movimento. E lasciano la scia sulla foto».C'è chi ipotizza che quelle luci siano un riverbero delle luci di Tivoli, ma secondo Luigi questa non è una spiegazione esatta. «Non può essre il riflesso delle luci di Tivoli, assolutamente no, perché poi non ci sono più. spariscono. E la macchina fotografica era su un treppiede, le foto sono tutte nelle stessa posizione»Lo so, ammette Luigi - anche io se non le avessi scattate personalmente penserei ad un fotomontaggio»