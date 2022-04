Padova, entra in casa e trova il padre morto sul letto: Franco era da poco andato in pensione

Gesti, azioni, quotidiane. La routine di una giornata. Uguali sostanzialmente sempre e secondo più secondo meno, agli stessi orari. Possono sembrare noiosi proprio per la ripetitività. Sono stati invece questi frammenti di quotidianità, non notati mercoledì, a mettere in guardia, ad allertare i residenti di un condominio di quattro unità in via Verdi a San Pietro in Gu (Padova). Franco Pedon, 59 anni, ex operaio, è stato trovato morto in casa. Era da poco andato in pensione.

IL SOSPETTO

È successo nella prima serata di mercoledì 20 aprile: come spiega "Il Gazzettino" i dirimpettai, non vedendolo per tutto il giorno, hanno avvisato il figlio trentenne, che abita a pochi chilometri di distanza, il quale una volta aperta la porta di ingresso con le chiavi di riserva in suo possesso si è recato in camera da letto, dove ha trovato il padre sdraiato con ogni probabilità dalla notte precedente causa malore improvviso. Il figlio ha chiamato i carabinieri della locale stazione e i sanitari del Suem 118, che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso.

Franco Pedon viveva da solo ormai da due anni dopo la perdita prematura (a causa di una malattia) della moglie: ancora da decidere per il 59enne sia se verrà compiuta l'autopsia che la data del funerale.